De Verenigde Staten hebben donderdag in navolging van het Verenigd Koninkrijk meer sancties aangekondigd tegen Russische bedrijven, politici en prominente personen. De sancties richten zich vooral op wapenleveranciers, zakenmensen en het Russische lagerhuis, de Doema.

De sancties betekenen dat alle tegoeden van de betreffende personen en bedrijven in de VS worden geblokkeerd. De regels gelden ook voor bedrijven die voor minstens de helft eigendom zijn van mensen die op de sanctielijst staan. Daarnaast mogen Amerikanen geen handel meer drijven met de bedrijven en prominenten op de lijst.

De VS heeft tegen 328 van de 450 leden van de Doema sancties afgekondigd. De militaire bedrijven die worden getroffen, maken onder meer helikopteronderdelen, raketten en onderdelen voor militaire voertuigen.

De topman van de grote Russische zakenbank Sberbank, Herman Gref, staat ook op de lijst. Volgens de VS is hij een belangrijke bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. De Britten legden Gref donderdag ook sancties op.

De sancties komen boven op de maatregelen die eerder al genomen zijn. Daarbij werden bijvoorbeeld tegoeden en andere bezittingen bevroren of in beslag genomen. Zowel de VS, het VK als de Europese Unie hebben de afgelopen weken al sancties opgelegd.