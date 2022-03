Midden in de coronacrisis opende het grootste winkelcentrum van Nederland de deuren. Twee lockdowns en een jaar verder staat de teller op meer dan dertien miljoen bezoekers. Dat kan nog weleens oplopen tot vijftien miljoen per jaar, zegt operationeel directeur Teun Koek van Mall of the Netherlands in Leidschendam in gesprek met NU.nl.

"Vooraf was de doelstelling om na een jaar of drie op twaalf miljoen bezoekers uit te komen. Daar zitten we nu al ruim boven, dus veertien miljoen moet haalbaar zijn, of vijftien miljoen zelfs", zegt Koek.

Voorafgaand aan de opening van de Mall was er veel discussie of zo'n megawinkelcentrum nu wel gewenst was in een tijd dat winkels massaal de deuren sloten. "Wij hebben een wachtlijst van winkels die zich hebben aangemeld. We zitten nog net niet helemaal vol, we zijn selectief", aldus Koek.

Hij stelt dat het centrum weliswaar concurreert met binnensteden, maar dat ieder zijn eigen aantrekkingskracht heeft. "We hebben de deuren niet in het makkelijkste jaar geopend, voor de hele middenstand niet. Het was een jaar waarin we twee keer grotendeels dicht zijn geweest en de horeca beperkingen kende."

'Of mensen weer voor de lol gaan winkelen, moet blijken'

Funshoppen is in coronatijd een beetje naar de achtergrond verdwenen en mensen hebben in de afgelopen coronajaren andere tijdsbestedingen gevonden. "Ik denk zeker dat mensen andere hobby's hebben gekregen en meer buiten zijn. Maar we zijn ook allemaal lang thuis geweest en willen er weer opuit", denkt Koek.

"Of mensen weer graag gaan winkelen, moet blijken. Maar als ze dat doen, dan komen ze toch ook wel naar de Mall of the Netherlands, denk ik."

De populariteit van het winkelcentrum heeft ook een keerzijde: verkeersopstoppingen in de omgeving. "Dat heeft er voor een deel ook mee te maken dat het direct al veel drukker was dan we verwacht hadden. Maar nu zijn stoplichten beter afgesteld en er wordt aan nog meer maatregelen gewerkt om de doorstroming te bespoedigen."

Zo zijn de winkels in het winkelwalhalla ook tot 20.00 uur in de avond open. "Dat zorgt voor meer spreiding en wij vinden het ook logischer. In Nederland gaan veel winkels om 18.00 uur dicht, maar daarna zijn mensen overwegend pas klaar met werken."