Autoproducent Avtovaz, dat onder meer Lada's maakt, gaat nieuwe modellen bouwen waarvoor veel minder onderdelen uit het buitenland nodig zijn. Dat meldt de fabrikant een dag nadat moederbedrijf Renault had besloten om de productie in zijn fabriek in Moskou stil te leggen.

Renault was de laatste westerse autobouwer die nog actief was in Rusland. De andere producenten hadden eerder al besloten uit het land weg te trekken, vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De Franse producent moest echter nog een beslissing nemen over wat te doen met het Russische dochterbedrijf Avtovaz. Dat meldt nu dat het speciale versies wil maken van Lada-modellen, waarvoor het veel minder onderdelen uit het buitenland hoeft te halen. "Deze modellen moeten in de komende maanden beschikbaar komen voor onze klanten."

De Russische autobouwer moest eerder deze maand twee fabrieken stilleggen vanwege een gebrek aan weinig onderdelen. Avtovaz besloot daarom om de vakanties van zijn personeel naar voren te halen. Het bedrijf heeft ongeveer 40.000 medewerkers.