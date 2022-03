De Duitse regering heeft donderdag een reeks maatregelen gepresenteerd om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Zo komt er onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel. Door de hoge energieprijzen staat de koopkracht van veel Duitsers zwaar onder druk.

De accijns op benzine gaat in Duitsland met 30 cent per liter omlaag, die op diesel met 14 cent. Wanneer de accijnsverlaging ingaat, is niet duidelijk. Wel is bekendgemaakt dat de verlaging voorlopig geldt voor drie maanden.

In Nederland gaat de brandstofaccijns per 1 april omlaag: op benzine met 17 cent, op diesel met 11 cent en op lpg met 4 cent.

België besloot eerder al de accijnzen op brandstoffen te verlagen. Die maatregel is al ingegaan, waardoor het prijsverschil met Nederlandse tankstations extra groot is tot op 1 april ook in Nederland de prijzen naar beneden gaan. Het zorgt ervoor dat extra veel automobilisten de grens overgaan om in België de tank vol te gooien.