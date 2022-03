We zijn in de afgelopen jaren steeds meer gaan beleggen. Eind vorig jaar bedroegen de beleggingen van Nederlandse huishoudens ruim 185 miljard euro, een stijging van meer dan 58 miljard euro ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

De groei is vooral gedreven door koerswinst. Verder steeg het aantal beleggers, evenals de netto inleg. Door deze groei spelen beleggingen een steeds belangrijkere rol in het vermogen van huishoudens.

De beleggingen bestaan uit obligaties, beursgenoteerde aandelen en deelnemingen in beleggingsfondsen. Huishoudens zijn ook vaker geïnteresseerd in beleggen om meer rendement te behalen nu de rente op spaargeld vrijwel nul is.