Sinds mei vorig jaar is tanken steeds duurder geworden en een lagere adviesprijs op basis van de olieprijs zit er voorlopig ook niet in, zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers. Maar wie nu een week kan wachten met het volgooien van de tank, is bijna 10 euro goedkoper uit, omdat de accijns dan omlaaggaat.

Het kabinet kondigde op 11 maart aan dat als onderdeel van een groter pakket aan maatregelen, ook de accijns op brandstof omlaaggaat. Dat scheelt de schatkist 1 miljard euro aan inkomsten.

De olieprijs, waar de prijs van benzine en diesel primair op gebaseerd is, gaat alweer even omhoog. "De prijzen aan de pomp reageren doorgaans op de eerste golf van hogere prijzen in de oliemarkt. Daarna kijkt men de kat uit de boom, maar de kat komt niet uit de boom", zegt Van Selms.

Daarmee bedoelt hij dat de prijzen stabiel hoog blijven. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine is nu precies 2,44 euro, die voor diesel precies 2,29 euro. Vanaf 1 april gaat daar bij benzine 17,3 cent vanaf en bij diesel 11,1 cent.

"Voor een auto op benzine gaat het om een verlaging van 9,42 euro per tank en voor een auto op diesel om 6,04 euro per tank", rekent het ministerie van Financiën voor, uitgaande van een gemiddelde tankinhoud van 45 liter.

"Tanken een week uitstellen is lang hoor", zegt de directeur van UnitedConsumers. Hij verwacht wel dat mensen het tanken zolang mogelijk uitstellen naarmate de datum van 1 april nadert. "Als dat kan, dan loont dat zeker."