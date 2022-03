Voormalig hoofdpiloot Mark Forkner van vliegtuigbouwer Boeing is woensdag door een jury in de Amerikaanse staat Texas vrijgesproken in een fraudezaak die volgde op de dodelijke crashes met de Boeing 737 MAX. Forkner was de enige persoon die strafrechtelijk werd vervolgd vanwege de problemen met het vliegtuig. Hij werkt al jaren niet meer voor Boeing,

Tijdens de ontwikkeling van het toestel bij Boeing was Forkner een belangrijke contactpersoon van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA). Hij moest onder meer aangeven hoe piloten moesten leren vliegen met de 737 MAX.

De voormalige hoofdpiloot werd aangeklaagd omdat hij cruciale informatie zou hebben achtergehouden. Hij had al eerder gezegd dat hij niet schuldig was aan de zes aanklachten die tegen hem waren ingediend en die ieder tot twintig jaar cel zouden kunnen leiden.

De advocaat van Forkner, David Gerger, prees in een verklaring de "onafhankelijke, slimme en eerlijke jury" die tot vrijspraak besloot. Eerder werd de voormalige piloot door zijn verdediging al neergezet als "een zondebok".

Begin vorige maand besloot een rechter dat Forkner slechts vervolgd kon worden voor vier van de zes aanklachten die tegen hem waren ingediend.

Boeing draagt verantwoordelijkheid voor de misleiding van de FAA en schikte vorig jaar voor 2,5 miljard dollar (2,27 miljard euro) in verschillende rechtszaken. Het geld ging naar nabestaanden van slachtoffers en naar klanten die lange tijd niet met hun 737 MAX-toestellen konden vliegen.