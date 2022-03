Levensmiddelenproducent Nestlé stopt in Rusland met de verkoop van niet-essentiële producten, waaronder KitKat en chocolademelkpoeder van Nesquik. Wel blijft de Zwitserse multinational er producten verkopen die volgens het bedrijf essentieel zijn. "Dit beschermt het basale recht op voedsel", meldt het bedrijf. Het gaat onder meer om babyproducten en medische voeding. Ook Danone blijft essentiële voeding leveren.

Met de ingreep reageert Nestlé op het aanhoudende oorlogsgeweld door Russische troepen in Oekraïne. Het bedrijf stopte eerder alle import uit en export naar Rusland die niet noodzakelijk is. Ook besloten de Zwitsers om niet langer te adverteren in het land.

Activisten en politici waren kritisch op het besluit van Nestlé om toch actief te blijven in Rusland. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat het bedrijf zijn eigen slogan, 'Good Food, Good Life' (goed voedsel, goed leven), niet naleefde.

Nestlé verwacht geen winst te boeken in Rusland en daardoor ook geen winstbelasting af te hoeven staan aan de regering van president Vladimir Poetin. Wel blijft het bedrijf zijn Russische personeel betalen.

Een andere voedingsproducent, het Franse Danone, liet woensdag ook weten bepaalde essentiële zuivelproducten en babyvoeding te blijven produceren in Rusland. Maar de export van andere producten, zoals het bronwater Evian of plantaardige zuivelvervangers van Alpro, is gestopt. Daarnaast schroeft het bedrijf de uitgaven in Rusland fors terug, bijvoorbeeld door geen geld meer uit te geven aan marketing.

Branchegenoot Unilever is ook nog actief in Rusland, waar het alleen nog producten verkoopt die in het land zelf zijn gemaakt. De fabrikant van voedings- en verzorgingsproducten als Dove, Axe, Knorr en Ben & Jerry's staakte eerder deze maand wel alle import uit en export naar Rusland. Veel andere bedrijven besloten de afgelopen weken eveneens om uit het land weg te trekken, al dan niet gedeeltelijk.