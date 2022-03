Klanten weten hun weg naar de filialen van discounter Action nog steeds goed te vinden. Keukenrollen, wc-papier, wasmiddel, zeep, speelgoed en kleding behoren tot de meest gewilde producten.

Action heeft afgelopen jaar een omzet van 6,8 miljard euro behaald, een groei van bijna 23 procent ten opzichte van 2020, zo maakt het bedrijf donderdag bekend. Dankzij 267 nieuwe winkels, waaronder ook filialen in Italië, en twee nieuwe distributiecentra in Polen en Slowakije, heeft Action inmiddels tweeduizend winkels in verschillende landen. De discounter is van plan dit jaar nog meer winkels te openen, maar kan geen concrete getallen geven.

Hajir Hajji is inmiddels de nieuwe hoogste baas bij de koopjesketen, ze volgde Sander van der Laan op. Ruim 24 jaar geleden, toen ze zeventien was, begon ze als vakkenvuller en caissière bij het bedrijf. Ze klom op tot commercieel directeur en was in die functie verantwoordelijk voor de inkoop en marketing en ook al voor Actions nieuwe speerpunten e-commerce en duurzaamheid.

"Een belangrijke reden voor de aanhoudende groei en ontwikkeling van Action is de kracht van onze formule, met een verrassend assortiment. Klanten houden echt van Action. Dat geldt voor de dagelijkse, noodzakelijke boodschappen, zoals wasmiddel, zeep, toiletpapier en keukenrollen. En dat geldt voor onze andere categorieën: van speelgoed tot kleding en van sportmaterialen tot interieur en decoratieartikelen", aldus Hajji.

Action heeft in ons land 401 winkels en twintigduizend medewerkers. Het is een van oorsprong Nederlands bedrijf.