In het eerste jaar van de coronacrisis raakten vooral jonge horecamedewerkers hun baan kwijt. Met name studenten waren de klos. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Toen de pandemie in het voorjaar van 2020 uitbrak, moesten restaurants en cafés dicht. Dit zorgde dat veel ondernemers besloten om een deel van hun werknemers te ontslaan. Jongeren tot 25 jaar zaten daar onevenredig vaak bij, blijkt uit de CBS-cijfers.

Van de 203.000 jongeren die in januari 2020 een baan in de horeca hadden, was dertig procent die baan een jaar later kwijt. Van alle leeftijdsgroepen samen, raakte minder dan een kwart zijn horecabaan binnen een jaar kwijt.

Bij de 25-minners die hun baan verloren, zijn studenten oververtegenwoordigd. Ongeveer een derde van het jonge horecapersoneel dat een studie volgde, verloor zijn baan. Bij de jongeren die geen onderwijs volgden, bleef dat 'beperkt' tot minder dan een kwart. Een verklaring voor de cijfers heeft het statistiekbureau niet.