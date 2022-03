Aan het begin van de coronacrisis zagen niet alleen supermarkten, maar ook speciaalzaken hun omzet enorm toenemen. Twee jaar later draait alleen de bakker nog steeds veel beter. De groei bij supermarkten, andere speciaalzaken en ook bij de boer is eruit. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij marktonderzoeker GfK.

"Sinds de horeca weer helemaal open is, stijgen de omzetten van de supermarkten en speciaalzaken niet meer", zegt Norman Buysse van GfK. "De bakker is de uitzondering, die hebben de consument aan zich weten te binden." Dat ze hogere prijzen vragen kan een rol spelen bij het halen van meer omzet. "Of ze hebben de klant toch echt meer te bieden."

Kaaswinkels doen het relatief ook nog goed, maar bij de groentezaak is de plus weer tenietgedaan. "De groentewinkel zag als eerste van de speciaalzaken de omzet dalen en dat zet door. In 2020 groeiden ze het hardst maar sinds vorig jaar daalt de omzet ook het hardst."

Groentewinkel heeft veel concurrentie van supermarkt

De groentewinkel heeft veel concurrentie van de supermarkt, stelt Buysse. "Bij de supermarkten is groente een speerpunt. Die afdeling zit vooraan in de winkel en het assortiment is groot. Er is meer keus dan bij de groentezaak."

Tijdens de coronacrisis zijn we ook meer etenswaar direct bij de boer gaan kopen. "Nu was hun aandeel voor de coronacrisis niet erg omvangrijk, en dan kun je relatief ook harder groeien. Maar zij profiteerden er ook van dat lokale producten werden gepromoot, dat het gezonde producten zijn én dat mensen meer tijd hadden om naar de boer te gaan."

Prijsstijgingen krijgen steeds meer invloed

Alle verkooppunten van eten en drinken merken dat we inmiddels minder tijd hebben en de horeca weer open is. "Als we minder thuiswerken, wordt het ook minder makkelijk om iets bij de speciaalzaak te halen, want die heeft beperktere openingstijden."

De prijzen voor eten en drinken in de supermarkt en speciaalzaak lopen nu behoorlijk op, en consumenten kijken daar ook naar. "Er gebeurt veel in de markt", zegt Buysse. "Bij de boodschappen hebben we nu te maken met prijsstijgingen, maar dat zal in de horeca ook gebeuren."