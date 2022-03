De voormalige columnist en politiek commentator Sywert van Lienden komt steeds meer in het nauw. Woensdag blijkt dat hij, in tegenstelling tot wat hij beweerde, al sinds het begin winst wilde maken op de verkoop van mondkapjes. Een profiel.

De nu 31-jarige Van Lienden werd geboren in Ermelo en stond al snel in de spotlights. Als zeventienjarige werd hij voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), waarmee hij vurig protesteerde tegen de zogenaamde 1.040 urennorm van het toenmalige kabinet.

Die maatregel moest ervoor zorgen dat middelbare scholieren minstens 1.040 uur les per jaar kregen, wat fors boven het Europese gemiddelde ligt. De maatregel werd uiteindelijk wel ingevoerd, maar in 2017 weer afgeschaft.

In 2008 voerde Van Lienden (rechts) actie tegen de zogenaamde ophokuren door studenten te fotograferen in dierenhokken in ARTIS. In 2008 voerde Van Lienden (rechts) actie tegen de zogenaamde ophokuren door studenten te fotograferen in dierenhokken in ARTIS. Foto: ANP

Fotoshoot in ARTIS

Jan Jimkes, de voormalige conrector van het Sint-Bonifatiuscollege in Utrecht, trok in die tijd met Van Lienden op om te protesteren tegen deze onderwijsnorm. In het Reformatorisch Dagblad schetst hij Van Lienden als een zeer intelligent persoon met "een enorm talent om iets voor elkaar te boksen".



Begin 2008 wist van Lienden alle media-aandacht naar zich toe te trekken door scholieren te fotograferen in de dierentuin ARTIS. Daarmee wilde hij benadrukken dat de 1.040 urennorm tot ophokuren zou leiden, omdat het scholieren verplichtte in de klas te zitten zonder les te hebben. Het leverde hem zelfs een persconferentie in het Haagse perscentrum Nieuwspoort op, iets wat weinig zeventienjarigen kunnen zeggen.

'Sywert had wel iets van Thierry Baudet'

Maar zijn voortvarendheid leverde hem ook problemen op. In 2008 kreeg hij ruzie binnen het LAKS, waarna hij stopte als voorzitter van de club. Volgens Jimkes zette Van Lienden altijd de lijnen uit en moesten anderen hem volgen. "Hij had daarin wel iets van Thierry Baudet", liet Jimkes optekenen bij het Reformatorisch Dagblad.

Na zijn avonturen bij het LAKS trok Van Lienden naar het hoger onderwijs, waar hij vier studies tegelijk deed: rechtsgeleerdheid, politicologie, Europese studies en economie & bedrijfskunde. Geen enkele heeft hij trouwens afgemaakt, omdat het hem te zwaar werd.

In een interview uit die tijd zei Van Lienden dat hij niet van plan was om de politiek in te gaan, maar dat liep anders. In 2012 richtte hij de politieke jongerenbeweging G500 op. Daarmee wilde hij "de politiek van binnenuit hervormen". De beweging was geen lang leven beschoren en stierf een stille dood, waarna Van Lienden een lidkaart van het CDA aanschafte. Hij schreef ook mee aan het jongste programma van die partij voor de nationale verkiezingen.

Van Lienden maakte winst op mondkapjes

In het begin van de coronapandemie wierp Van Lienden zich plots op als een reddende engel. Hij zou grote pakketten mondkapjes aankopen in het buitenland en die via een stichting zonder winstoogmerk "om niet" ter beschikking stellen aan het ministerie van Volksgezondheid.

Later kwam de Volkskrant er achter dat Van Lienden met drie kompanen een commerciële bv had opgericht en negen miljoen euro winst had gemaakt op de mondkapjes. De twee anderen verdienden er vijf miljoen euro aan.

Hij verklaarde toen zelf dat die bv was opgericht op verzoek van het ministerie. Een stichting zou de kosten en risico's die verbonden zijn aan het inkoopproces moeilijker kunnen dragen. Het ministerie heeft altijd ontkend hem dat te hebben gevraagd.

Investeerders zijn hun geld kwijt

Dat blijkt nu ook te kloppen. In Sywerts miljoenen, een boek dat donderdag verschijnt, achterhaalden twee journalisten van het onderzoeksplatform Follow the Money dat die bv al was opgericht vóór de onderhandelingen met het ministerie van start gingen. Van Lienden reageerde nog niet op de beschuldigingen.

Daar kwam nog bij dat veel investeerders niet wisten dat er geld gemoeid was met de deal. Webwinkel Coolblue pompte 400.000 euro in het project en uitzendconcern Randstad stelde gratis personeel ter beschikking. Die laatste is al naar de rechter gestapt tegen Van Lienden en zijn compagnons. De onthullingen leidden ertoe dat Van Lienden zijn lidmaatschap van het CDA moest opzeggen.

Ondertussen voert ook het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek naar de mondkapjesdeal. Van Lienden is daar eerder voor opgepakt, maar werd enkele dagen later weer vrijgelaten. Details over het onderzoek en het verhoor van Van Lienden geeft het OM voorlopig niet vrij.