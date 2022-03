ING stopt per direct met de financiering van de zoektocht naar en ontginning van olie- en aardgasvelden. De bank wil tegelijkertijd meer geld steken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waar bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen voor zorgen.

ING wil geen geld meer pompen in nieuwe olie- en gasvelden, kondigt de bank woensdag aan. Volgens de verwachtingen van het bedrijf gaat de vraag naar duurzame energie de komende jaren hard stijgen, waardoor de vraag naar gas en olie zal dalen. En de bestaande gas- en olievelden zullen aan die vraag kunnen voldoen, zegt het concern.

Tegelijk moet de financiering van duurzame energie omhooggaan, klinkt het. Op dit moment is al 60 procent van de energie waar ING in investeert duurzaam, maar in 2025 zou er nog 50 procent meer geld naar hernieuwbare energie moeten gaan.

ING stapt niet volledig uit de sector voor fossiele energie. Zo verstrekt de bank nog wel krediet voor bijvoorbeeld olie- en gaspijpleidingen, om de toelevering van energie veilig te stellen.