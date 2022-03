De Nigeriaanse weduwen die Shell medeverantwoordelijk houden voor de dood van hun echtgenoten in 1995, hebben volgens de rechter geen sluitend bewijs geleverd voor hun beschuldigingen. De rechtbank in Den Haag oordeelt woensdag dat niet is bewezen dat Shell destijds betrokken was bij het omkopen van getuigen.

Vier weduwen hadden Shell enkele jaren geleden aangeklaagd. Ze stellen dat het olie- en gasbedrijf diverse Nigerianen heeft omgekocht om valse getuigenissen af te leggen over hun echtgenoten, die onderdeel waren van de 'Ogoni Negen'. Volgens de weduwen werden hun mannen mede op basis van die getuigenissen veroordeeld en geëxecuteerd.

De negen mannen waren activisten die in de jaren negentig protesteerden tegen de manier waarop Shell olie won in de Nigerdelta. Later kregen ze de schuld van de moord op vier lokale leiders een jaar eerder. Internationaal werd de zaak tegen hen als schijnproces beschouwd en de vrouwen beschuldigden Shell ervan dat het bedrijf hun echtgenoten het zwijgen wilde opleggen.

Verklaringen die getuigen tijdens de zaak hebben afgelegd over omkoping berusten "voor een groot deel op aannames en interpretaties", oordeelt de rechtbank. Die zijn "onvoldoende concreet om te constateren dat het geld echt afkomstig was" van de Nigeriaanse tak van Shell. De rechter acht het dus niet bewezen dat Shell iets te maken heeft met de veroordeling of executie.

Shell reageert tevreden op de uitspraak. "We hebben de beschuldigingen in deze zaak tegen Shell altijd verworpen. Vandaag heeft de de rechtbank bevestigd dat er geen basis is voor de vorderingen tegen ons. Al doet deze uitspraak niets af aan het tragische karakter van de gebeurtenissen in 1995", zegt een woordvoerder.