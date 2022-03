Hoewel Nederland maar voor 15 procent afhankelijk is van Russisch gas, kan het relatief grote gevolgen hebben als de kraan wordt dichtgedraaid, blijkt woensdag uit een analyse van het Centraal Planbureau (CPB). Als handelsland is Nederland namelijk erg afhankelijk van internationale ketens, en als de prijzen in andere landen stijgen, pakt dat negatief uit voor ons land.

Alleen de Baltische staten - Estland, Letland en Litouwen - zullen meer hinder ondervinden van een boycot van Russisch gas dan Nederland, blijkt uit de analyse.

Nederland voert echter veel handel met die landen, en als de prijzen daar omhooggaan, heeft dat ook impact op de Nederlandse import. Daardoor betalen bedrijven meer en zullen consumenten uiteindelijk ook meer betalen. De kleding- en auto-industrie zullen die impact het meest voelen, aldus het rapport.

Rusland is geen grote handelspartner van Nederland, dus de nu al ingestelde sancties hebben weinig directe invloed op ons land, maar ook hier geldt dat de Nederlandse import en export relatief hard geraakt wordt.

Rusland haalt 1 procent van zijn invoer uit Nederland en voert 3 procent uit naar Nederland. Gas en olie zijn in die laatste categorie verantwoordelijk voor 90 procent.