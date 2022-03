De stemming onder consumenten in Nederland is sinds de Russische invasie van Oekraïne verder verslechterd. Volgens het CBS zakte de graadmeter waarmee het vertrouwen wordt gemeten bijna naar het laagste niveau ooit, maakt het statistiekbureau dinsdag bekend. Alleen in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager.

Het vertrouwen kwam uit op -39. Dat is ruim onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-8). Hoe verder de indicator uitkomt onder 0, hoe pessimistischer consumenten zijn over de economie. De koopbereidheid kwam uit op -26, het laagste niveau in 8,5 jaar.

Consumenten waren deze maand vooral somber over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. De prijsstijgingen van boodschappen en energie spelen daarin een belangrijke rol.

Na de coronacrisis waren de meeste zaken al fors duurder geworden. De oorlog in Oekraïne heeft vooral de energieprijzen nog verder opgedreven en sommige producten, zoals zonnebloemolie, zijn bijna niet meer te krijgen in de supermarkt.