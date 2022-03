Werknemers moeten voortaan veel meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze willen werken. Via maatwerk kunnen medewerkers dan aangeven hoe vaak ze bijvoorbeeld naar kantoor gaan of thuiswerken. Daarover hebben werkgevers en vakbonden nagenoeg een akkoord bereikt in de Sociaal-Economische Raad (SER), bevestigen bronnen aan NU.nl.

"Het advies houdt in dat werknemers meer zeggenschap krijgen op de plek waar ze willen werken, tenzij dat redelijkerwijs niet van de werkgever verlangd kan worden", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV. "Voor de werkgevers is dit een enorme stap, maar ze kunnen er een heel eind in mee gaan. Uiteindelijk hopen we dat dit leidt voor wetgeving voor alle werknemers."

Werkgevers en werknemers maken onderling al veel vaker afspraken hoe de werkweek moet worden ingericht. Bijna twee miljoen mensen maken inmiddels gebruik van regelingen voor thuiswerken. Dat gaan er dit jaar nog veel meer worden, verwacht werkgeversvereniging AWVN.

"Er zijn de afgelopen twee jaar heel veel afspraken gemaakt over thuiswerken in 155 cao's, maar ook op bedrijfsniveau. Het gaat om vergoedingen, het inrichten van een goede werkplek en het afspreken van het aantal dagen", meldde de AWVN eerder al aan NU.nl.

Vicevoorzitter Jong van de FNV erkent dat bedrijven en werknemers vaker onderling afspraken maken en dat er ook meer mogelijk wordt via cao-onderhandelingen. "Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend voor bijvoorbeeld werknemers bij callcenters of in de zorg. Daar komt bij dat als je een dag administratie moet doen dat dat ook makkelijk vanuit huis kan. We willen sowieso af van de onbespreekbaarheid."

Het kabinet heeft werkgevers en vakbonden enkele maanden geleden nadrukkelijk om een SER-advies gevraagd, bevestigt Jong. "De coronacrisis is wat dat betreft een omslagpunt geweest."