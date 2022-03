Bedrijven in de Europese Unie (EU) die geraakt worden door de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland, kunnen tot 400.000 euro aan staatssteun krijgen. Dat meldt Reuters op basis van een ingezien document van de Europese Commissie (EC).

In het licht van de coronacrisis liet Europa ook al de teugels voor het toestaan van staatssteun vieren omdat bedrijven buiten hun schuld inkomsten misliepen. Nu wordt met de oorlog in Oekraïne dus iets soortgelijks gedaan.

Voor bedrijven die actief zijn in de landbouw en visserij gaat het om bedragen tot 35.000 euro aan directe steun, belastingvoordeel en garantstellingen. Bedrijven die als gevolg van de oorlog last hebben van de hogere prijzen voor gas en elektriciteit, kunnen ook een tegemoetkoming in de kosten krijgen.