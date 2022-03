Wie een beetje om zich heen kijkt, had het al door: het ziekteverzuim is hoog. Ongekend hoog, blijkt nu ook uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Alleen in maart 2020, bij het uitbreken van de coronapandemie, waren meer mensen ziekgemeld dan afgelopen maand. Maar toen gaven de cijfers een vertekend beeld, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij de arbodienstverleners, tegen NU.nl.

"In het begin van de pandemie meldde iedereen zich ziek, ook als het om quarantainegevallen ging", herinnert Penders zich. Toen kwam het gemeten verzuim uit op 5,7 procent, nu is dat 5,5 procent. "Dat betekent dat op elke dag van de maand 5,5 op de 100 werknemers staan ziekgemeld."

Het coronavirus is met afstand de grote boosdoener. "Van alle meldingen was 60 procent het gevolg van een coronabesmetting", aldus Penders.

Sinds vorige week kent Nederland naast de coronapandemie ook een griepepidemie. "Vorige maand had zo'n 15 procent van de ziekmeldingen te maken met de griep", zegt de medisch directeur.

"Dat aandeel zal ongetwijfeld nog oplopen. Een griepepidemie klinkt alsof er ineens een enorme hausse is, maar het gaat heel gestaag. Qua aantallen is ook maar nét sprake van een golf." In andere jaren liepen die aantallen volgens Penders veel harder op. "Het is ook niet de tijd van het jaar voor griep, we gaan nu juist naar buiten toe."

'Een hand geven, waarom zou je het doen?'

Het lijkt logisch dat het aantal coronabesmettingen even is opgeleefd door het loslaten van de coronamaatregelen. Zo ging het aantal besmettingen ook door het dak na carnaval en de wintersport. Hebben we met het grootste aantal zuivere ziekmeldingen aller tijden ook meteen het hoogtepunt gehad?

"Het aantal ziekmeldingen volgt wel de coronacijfers. Als die trend doorzet, zou je nu een daling verwachten en gezien het seizoen ook qua griep. Maar ik ben geen viroloog", aldus de medisch directeur.

ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare, raden werkgevers aan mensen te laten thuiswerken als het kan en de basismaatregelen in stand te houden. "Je wil geen lokale uitbraak op het kantoor of bedrijf. Het is al krap met personeel. Je hebt jezelf als bedrijf ermee als je te nonchalant wordt."

Volgens hem is de kans om griep of corona te krijgen veel kleiner wanneer je je aan de basisregels houdt en thuiswerkt. "Een hand geven, waarom zou je het doen?", stelt hij retorisch.

HumanTotalCare heeft zicht op het wel en wee van zo'n miljoen werknemers en is daarmee de grootste op dit gebied.