Cryptomunten worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Aanbieders ervan moeten daarom oppassen dat ze niet medeplichtig zijn aan de oorlog in Oekraïne, zei voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) dinsdag op een online congres.

Door de sancties tegen Russische oligarchen, bedrijven en banken is het voor de regering veel moeilijker geworden om aan geld te komen. Met die maatregelen willen westerse landen ervoor zorgen dat alle financiering voor de oorlog tegen Oekraïne opdroogt.

De ECB zou echter signalen ontvangen dat Russische prominenten cryptomunten als bitcoin en ether zouden gebruiken om de sancties te omzeilen. Cryptomunten worden namelijk niet door centrale banken gecoördineerd en alle transacties zijn anoniem. Daardoor wordt het makkelijker om toch nog geld op te halen en daarmee mogelijk de oorlog te financieren.

"We hebben dan ook stappen genomen om de bedrijven die cryptomunten aanbieden of laten verhandelen, duidelijk te maken dat ze het risico lopen medeplichtig te zijn aan de oorlog in Oekraïne", zei Lagarde dinsdag.