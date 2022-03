Techinvesteerder Prosus heeft kritiek gekregen vanwege advertenties voor het Russische leger op het online platform van een Russisch dochterbedrijf. De advertenties roepen Russen op zich aan te melden bij het leger om te vechten in Oekraïne. Onder meer de Oekraïense ambassade heeft al kritiek geuit op Prosus, meldt het FD maandag.

Het gaat om het platform Avito, waarop gebruikers advertenties kunnen plaatsen voor wie bijvoorbeeld een auto wil verkopen, diensten aanbiedt of personeel zoekt. Het Russische leger gebruikt het platform dus ook om soldaten te werven. Avito is een dochterbedrijf van het Nederlands-Zuid-Afrikaanse Prosus en levert een belangrijke bijdrage aan het rendement van het moederbedrijf.

Het zorgt nu echter voor problemen. Zo vindt de Oekraïense ambassade in Nederland dat de investeerder op deze manier bijdraagt aan de ellende in het land, schrijft het FD. De advertenties zouden inmiddels offline zijn gehaald. Prosus zelf meldt in een korte mededeling alleen dat het probleem inmiddels is afgehandeld.

Het bedrijf besloot eerder om zich gedeeltelijk terug te trekken uit Rusland. Prosus had ook een belang in VK Group, wat het bedrijf is achter VKontakte, dat ook wel het Russische Facebook wordt genoemd. Van dat belang is het bedrijf inmiddels af.

Prosus is verder vooral bekend van zijn belang in Tencent, een Chinees bedrijf dat onder meer games ontwikkelt. Uit onderzoek van de Volkskrant werd duidelijk dat topman Bob van Dijk in 2020 de best betaalde bestuursvoorzitter van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland is.