78 Russische vliegtuigen zijn in het buitenland in beslag genomen en worden niet meer teruggebracht naar Rusland, zegt minister Vitaly Savelyev (Transport) dinsdag. Russische luchtvaartmaatschappijen leasen relatief veel vliegtuigen in het buitenland en de sancties tegen Rusland maken het moeilijker om die te gebruiken.

515 van de ongeveer 1.300 vliegtuigen die Russische maatschappijen gebruiken worden gehuurd bij buitenlandse bedrijven. Om het verlies te beperken heeft Rusland een wet ingevoerd die het voor maatschappijen mogelijk maakt om ook hun buitenlandse vliegtuigen in Rusland te laten registreren. Op die manier kunnen de toestellen niet in beslag worden genomen.

Veel maatschappijen durven hun vliegtuigen echter niet te laten registreren in Rusland, omdat ze bang zijn dat ze daarmee buitenlandse relaties op het spel zetten. Op dit moment staan er zo'n achthonderd vliegtuigen in het Russische vliegtuigregister, maar minister Savelyev wilde niet zeggen hoeveel van die vliegtuigen geleased zijn.

De meeste Boeing- en Airbus-toestellen van Russische maatschappijen zijn geregistreerd in Ierland of Bermuda. Die twee landen lieten vorige week al weten dat ze alle vliegtuigen die door Russische maatschappijen worden gebruikt in beslag zouden nemen.