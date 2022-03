In Nederland is inmiddels 392 miljoen euro aan Russische tegoeden en transacties bevroren, meldt minister Sigrid Kaag (Financiën) dinsdag aan de Tweede Kamer. In totaal zijn 188 meldingen van banken, verzekeraars, andere financiële instellingen en trustkantoren binnengekomen. En de teller loopt op, benadrukt de bewindsvrouw.

Instellingen waar vermogen of tegoeden van Russen zijn ondergebracht die op de sanctielijsten staan, moeten dit bevriezen. Zo niet, dan maken ze zich schuldig aan een economisch delict. Ook moeten ze melding maken bij toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB).

Begin vorige week had Kaag het nog over 6 miljoen euro aan bevroren Russisch geld, hoewel dat al snel achterhaald was. DNB-topman Klaas Knot had het vrijdag in Nieuwsuur over 200 miljoen euro. Ook de tussenstand die de minister nu met de Kamer deelt, geeft volgens haar geen actueel beeld. De Kamer wordt vaker bijgepraat, belooft ze.

Het overgrote deel van de meldingen komt van trustkantoren en banken. Kaag benadrukt dat financiële instellingen "alleen vermogen van gesanctioneerde personen kunnen bevriezen als het vermogen bij hen is ondergebracht of hun diensten worden gebruikt".

Bij het uitvoeren van sancties zijn de financiële instellingen zelf, hun toezichthouders, ministeries en in sommige gevallen ook het Openbaar Ministerie betrokken.