Na twee jaar mag Keukenhof donderdag eindelijk weer open. Directeur Bart Siemerink had nooit gedacht dat het park gesloten zou kunnen worden, maar door de coronapandemie gebeurde dat wel. De heropening vindt plaats in een week waarin het volop lente is in Nederland.

"Dit mooie weer is een cadeautje, je ziet de bollen ontploffen. Het park lag er bij opening zelden zo mooi bij. Dit is uniek", zegt Siemerink, die naar eigen zeggen net als de rest van de mensen van het park "stuitert" van enthousiasme.

Keukenhof mag na twee jaar gesloten te zijn geweest in het seizoen nu weer zonder beperkingen open. Het park heeft zelf wel besloten een maximumaantal bezoekers per dag in te stellen van 45.000. "Dat zijn er nog steeds heel veel, hoor. Maar op sommige dagen, zoals met Pasen, waren het er weleens meer dan 60.000 en dat is gewoon te veel", zegt de directeur.

Hij hoopt en verwacht dit jaar in totaal zo'n 750.000 bezoekers. "Dat is de helft van wat het in 2019 was, maar dan zijn we uit de kosten." Over de afgelopen twee jaar, toen het park niet open mocht, is het verlies opgelopen tot 10 miljoen euro. "Die verliezen maken we niet meer goed, maar we hopen dat ze in ieder geval niet verder oplopen."

Klaar voor een miljoen bezoekers

Wat de bezoekers betreft, rekent Siemerink vooral op Nederlanders en bezoekers uit de omringende landen. "Het is een overgangsjaar in een rare wereld", refereert de directeur aan de oorlog in Oekraïne. Russen zaten nooit in de top tien van bezoekers aan Keukenhof. Amerikanen en Aziaten kwamen wel graag.

"Je ziet ook in steden als Delft en Amsterdam dat die zich weer iets meer laten zien. De aantallen zijn nog lang niet die van voor de pandemie, en dat hoeft ook niet." De verwachte bezoekersaantallen uit Nederland en de regio kunnen verder oplopen dan vooraf verwacht, zeker als het mooie weer aanhoudt.

"We kunnen makkelijk een miljoen bezoekers hebben, daar zijn we ook klaar voor." Die moeten wel online een kaartje kopen. "Mensen willen niet meer in een rij voor de kassa", stelt Siemerink. Voor wie het digitaal echt niet kan, is altijd wel een oplossing voorhanden.

'Geleerd dat het park ook dicht kan zijn'

Ook al gaan de hekken donderdag open, het park is nog steeds personeel aan het werven om het seizoen, dat acht weken duurt, vol te maken. "In het park zijn dertienhonderd mensen nodig. We hebben er nu genoeg om open te gaan, maar werven nog om het seizoen vol te maken."

Want Siemerink en zijn mensen zijn er nu wel van overtuigd dat dit voor het eerst in twee jaar weer kan. "Voor de pandemie hebben we ons nooit bedacht dat het park in het seizoen dicht kon zijn. Nu hebben we geleerd dat dit wel kan. Er was nog lang angst dat er weer wat tussen zou kunnen komen, maar nu zien we dat het echt gebeurt. Donderdag gaan we open."