Shell heeft bij de rechtbank in Den Haag het langverwachte hoger beroep ingediend in wat de klimaatzaak is gaan heten. Dat heeft Shell bekendgemaakt. Onder andere Milieudefensie had de zaak tegen het energieconcern aangespannen.

Het concern gaat nu formeel in beroep tegen de uitspraak uit mei 2021. In de uitspraak wordt Shell verplicht zijn wereldwijde CO2-uitstoot met 45 procent terug te brengen vergeleken met 2019.

Shell gaf al kort na de uitspraak aan dat het in beroep zou gaan tegen het vonnis. Dinsdag maakte de inmiddels volledige Britse energiereus officieel bekend dat het hoger beroep heeft ingediend.

Shell ook verantwoordelijk voor uitstoot van klanten

Het bedrijf geeft aan wel duurzamer te willen worden, maar dat er onderdelen zijn van de uitspraak waarin het zich niet kan vinden. Zo vindt het energieconcern het onbegrijpelijk dat het medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de uitstoot van zijn klanten.

"Het is niet duidelijk hoe Shell kan worden opgedragen om koolstofemissies te verminderen van klanten die Shell niet controleert, terwijl deze klanten niet een vergelijkbare wettelijke verplichting hebben om hun emissies te verminderen", aldus Shell.

In mei besliste de rechter dat Shell zijn eigen uitstoot aan het einde van dit decennium met 45 procent moet hebben teruggedrongen in vergelijking met 2019. Daarnaast moet het bedrijf zijn klanten, bijvoorbeeld transportbedrijven, helpen om duurzamer te worden. In dat verband is geen percentage genoemd, maar Shell heeft wel een 'zwaarwegende inspanningsverplichting'.

Milieudefensie gaf eerder al aan het jammer te vinden dat Shell van plan was hoger beroep aan te tekenen. De klimaatactivisten hadden liever gezien dat het bedrijf zijn inspanningen zou richten op het terugbrengen van de schadelijke uitstoot.

Shell ook in VK voor rechter gesleept

Inmiddels heeft Shell ook in het Verenigd Koninkrijk een klimaatzaak aan de broek. Deze is aangespannen door ClientEarth. De milieuorganisatie heeft bestuursleden van Shell persoonlijk aansprakelijk gesteld. Ze vinden dat er sprake is van mismanagement op het gebied van klimaat.