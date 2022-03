Eneco laat alle contracten met bedrijven die Russische aandeelhouders hebben aflopen en gaat er geen nieuwe mee aan, kondigt het bedrijf dinsdag aan in de marge van de jaarcijfers. Op dit moment haalt de energiereus 15 procent van zijn gas bij zulke bedrijven. Daarnaast koopt het bedrijf vanaf april ook voor langetermijncontracten die aflopen energie per maand in.

De meeste contracten lopen in maart of april af en worden dus niet verlengd. Er is één langlopend contract met het Duitse Wingas, een dochterbedrijf van het Russische Gazprom. Dat loopt pas af in 2030 en Eneco wil het om twee redenen ook dan pas opzeggen. Ten eerste wil het bedrijf de betaalbaarheid voor klanten garanderen. Daarnaast wil Eneco er op die manier voor zorgen dat het gas niet voor een hogere prijs verkocht kan worden waardoor Rusland er nóg meer aan verdient, zegt CEO As Tempelman.

Er is momenteel geen tekort aan gas, maar Eneco houdt er rekening mee dat er wel tekorten kunnen ontstaan door sancties tegen Rusland. "Als wij daardoor dat contract wel meteen moeten afsluiten, gaan we dat uiteraard ook doen", zegt Tempelman.

Bedrijf neemt maatregelen tegen energiearmoede

Het bedrijf neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn klanten niet in energiearmoede terechtkomen. Zo zal het voor een aantal klanten met langetermijncontracten tijdelijk energie per maand gaan inkopen in plaats van meteen voor een heel jaar. "Op die manier we voorkomen dat mensen plots heel het jaar dubbel zoveel moeten betalen, terwijl de prijzen later misschien dalen", legt Tempelman uit. Het bedrag zal dus per maand verschillen.

Daarnaast zet Eneco geld opzij voor tegenvallers, waaronder mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Het bedrijf verwacht dat er de komende maanden duizenden mensen in de problemen zullen komen, maar geeft geen details over hoeveel geld opzijgezet wordt.

Omzet en winst gestegen door hogere prijzen

Eneco heeft verder een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 26 procent tot 5,2 miljard euro en de winst voor belastingen en afschrijvingen met 18 procent tot 572 miljoen euro.

De belangrijkste reden voor de forse omzet- en winststijging is het feit dat de prijzen van elektriciteit en gas noodgedwongen verhoogd moesten worden. Daarnaast heeft de overname van klanten van het failliete Welkom Energie positief bijgedragen aan de resultaten. Zo'n 30 procent van de klanten die van Welkom zijn overgekomen zijn wel overgestapt naar een andere aanbieder.

Ook nam het bedrijf een aantal zakelijke klanten van Essent over. Eneco heeft nu 5,6 miljoen klanten.