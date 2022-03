De Europese Unie stopt nog eens 500 miljoen euro in een fonds dat bedoeld is voor wapens en militair materieel voor Oekraïne, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten afgesproken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het huidige budget.

Van het extra bedrag is opnieuw 450 miljoen euro bestemd voor wapentuig en munitie. De rest gaat naar "niet-dodelijke" materialen als helmen, scherfvesten en EHBO-trommels.

EU-landen die Oekraïne willen helpen om zich tegen Rusland te verdedigen, kunnen wapenleveranties declareren bij het fonds. Het geld in dit fonds komt van de lidstaten, die dus zullen moeten bijleggen om het fonds uit te breiden.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die maandag in Brussel met zijn EU-collega's over de Russische oorlog tegen Oekraïne overlegde, is blij met het akkoord. “De ongekende Russische agressie heeft enorme impact op de Europese veiligheid", stelt hij. "Dit vereist dat we snel handelen. Oekraïne verdient onze maximale steun."

Onder anderen EU-buitenlandchef Josep Borrell kondigde het extra geld anderhalve week geleden al aan, maar toen bleek er nog geen overeenstemming.