Koopwoningen zijn in februari 20,2 procent duurder geworden ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijsstijging is wat kleiner dan vorige maand, toen met 21,1 procent de grootste prijsstijging sinds 1995 werd genoteerd.

Uit de laatste cijfers blijkt dat er nog altijd geen rem op de almaar stijgende huizenprijzen zit. Met de stijging in februari is het alweer de vierde maand op rij dat woningen meer dan 20 procent duurder zijn geworden vergeleken met een jaar eerder.

De huizenprijzen zitten sinds het dieptepunt van juni 2013 in de lift. In vergelijking met het dal van een kleine negen jaar geleden waren de prijzen in februari 91,7 procent hoger.

Opvallend is dat het aantal gekochte woningen de afgelopen maanden steevast kleiner is dan een jaar geleden. In de eerste twee maanden van dit jaar werden net iets meer dan 28.000 woningen verkocht, ruim 32 procent minder dan in januari en februari vorig jaar.

