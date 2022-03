De Europese gasprijs is maandag onder de 100 euro per megawattuur gedoken op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam. De daling komt door het warme weer en doordat er vanuit Rusland nog altijd veel gas onze kant op stroomt. Dit zorgt voor minder onrust bij handelaren.

Maandag rond 9.00 uur stond de gasprijs op 98,12 euro. Dat is 6,6 procent lager dan bij het begin van de handelsdag, toen de prijs 104 euro was. Daarmee was de gasprijs op zijn laagste punt in drie weken.

Door de oorlog in Oekraïne steeg de gasprijs de afgelopen tijd sterk. Op enig moment kostte gas zelfs 345 euro per megawattuur. Onder meer de dreiging van sancties van het Westen en dreigementen van Rusland om de gaskraan dicht te draaien, zorgden voor zenuwen bij gashandelaren.

Ook de mogelijkheid dat een belangrijke Russische gaspijplijn door Oekraïne bij het oorlogsgeweld beschadigd zou kunnen raken, was reden voor zorgen. De onrust onder handelaren lijkt nu wat af te nemen, gezien de daling van de prijzen. Overigens liep de gasprijs later in de ochtend alweer wat op

Gasrekening bij veel huishoudens torenhoog

Veel huishoudens betalen zich momenteel blauw aan energiekosten. Vooral degenen die de voorbije maanden moesten overstappen naar een nieuw contract kregen een forse verhoging voor de kiezen.

Dat de handelsprijzen voor gas op internationale markten omlaag zijn gegaan, betekent niet dat die huishoudens nu minder gaan betalen. In contracten zijn vaak prijzen afgesproken die een tijdje vastliggen en dus niet afhankelijk zijn van kortstondige veranderingen in de handelsprijzen.