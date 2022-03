Frankrijk heeft beslag gelegd op bijna 850 miljoen euro aan geld en goederen van Russische oligarchen. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zondagavond gezegd.

Het gaat om bankrekeningen, maar ook om appartementen, villa's en luxe jachten van personen aan wie sancties zijn opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne. Daarnaast is 22 miljard euro van de Russische centrale bank bevroren door de Fransen.

In Frankrijk zijn twee jachten ter waarde van in totaal 150 miljoen euro in beslag genomen. De inbeslagnames zijn het gevolg van sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan oligarchen en andere mensen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. In Italië, Duitsland en Spanje werden ook al miljoenenjachten aan de ketting gelegd en villa's in beslag genomen.

Daarnaast heeft Frankrijk nog 150 miljoen euro aan bankrekeningen bevroren en 539 miljoen euro aan appartementen in beslag genomen. "Dat komt neer op zo'n dertig appartementen", zei Le Maire zondag. Hij benadrukt wel dat de Franse staat niet de eigenaar wordt van de goederen en ze dus ook niet kan doorverkopen. "Om dat te kunnen doen, moeten de eigenaars een strafbaar feit gepleegd hebben", klinkt het.

Nederland heeft ruim 200 miljoen euro aan Russisch geld bevroren. Veel meer is er volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) niet te pakken in Nederland.