Wie met pensioen gaat, kan er vanaf begin volgend jaar voor kiezen om een groot pensioenbedrag ineens te laten uitbetalen. Maar budgetinstituut Nibud is bang dat dit weleens verkeerd kan uitpakken voor velen. Zij willen daarom dat het kabinet de regeling aanpast.

Vanaf 1 januari 2023 krijgen mensen die met pensioen gaan de mogelijkheid om maximaal 10 procent van zijn of haar pensioenpot of lijfrente in één keer te laten uitbetalen. Maar volgens het Nibud, dat huishoudens adviseert over hoe ze het beste met hun geld kunnen omgaan, zitten er nadelen aan deze regeling.

Als je een hoog bedrag ineens ontvangt, kan dit betekenen dat je meer belasting moet betalen of geen recht hebt op bepaalde toeslagen, zoals zorgtoeslag. Hierdoor kunnen huishoudens onverwacht voor tegenvallers komen te staan.

Het instituut adviseert de 100.000 tot 150.000 mensen die de komende tijd met pensioen gaan om goed te kijken naar de gevolgen, als ze inderdaad gebruikmaken van de regeling.

"Het lijkt een fantastische regeling, maar zo pakt hij helaas niet voor iedereen uit, blijkt uit onze berekeningen", aldus het Nibud. "Het kan al snel 20 procent schelen. Dat is enorm. Je bent in feite een dief van je eigen portemonnee als je dat doet, maar velen hebben het geld hard nodig en zullen toch die keuze maken. Zij krijgen dus aanmerkelijk minder dan de mensen die die noodzaak niet hebben."

Het budgetinstituut zou daarom graag zien dat het kabinet de regeling aanpast, zodat het voor de belastingen en de toeslagen geen verschil maakt.