De jaarlijkse tegemoetkoming voor mantelzorgers is de afgelopen jaren in veel gemeenten gedaald. Dat meldt koepelorganisatie MantelzorgNL maandag op basis van een onderzoek naar hoe gemeenten mantelzorgers waarderen.

Tot 2015 kregen mantelzorgers, burgers die vrijwillig zorgen voor bijvoorbeeld familie of vrienden, 200 euro per jaar van de landelijke overheid. Na die tijd kwam het waarderingsbeleid bij de gemeente te liggen. Jaarlijks ontvangen die lokale overheden daar geld voor, maar ze mogen zelf bepalen hoe zij dat besteden.

Afgelopen jaar kregen mantelzorgers in nog maar een derde van de gemeenten een geldbedrag: gemiddeld 114 euro. De helft van de gemeenten geeft een waardebon van gemiddeld 61 euro. 7 procent van de gemeenten geeft een bloemetje of een pakket met lokale producten van gemiddeld 20 euro. In één op de tien gemeenten krijgen ze zelfs helemaal niets meer. In een paar gemeenten is de waardering juist omhooggegaan, met gemiddeld 20 euro.

Behalve dat de bedragen die mantelzorgers ontvangen steeds lager worden, is de waardering ook ingewikkeld ingericht, vindt MantelzorgNL. Zo is het bedrag van de tegemoetkoming vooraf niet altijd duidelijk, omdat de hoogte afhankelijk is van het aantal mantelzorgers dat zich aanmeldt voor de regeling.

"Met de stapsgewijze vermindering van de waardering geef je de mantelzorgers geen warm gevoel of oprechte waardering", aldus directeur van MantelzorgNL Liesbeth Hoogendijk. Het is volgens haar van cruciaal belang dat mantelzorgers gezien en serieus genomen worden. "Kijkend naar de vergrijzing en de oplopende tekorten in de zorg kunnen gemeenten hier hun ogen niet voor blijven sluiten." Ze vreest dat geen enkele gemeente over tien jaar nog een tegemoetkoming geeft.