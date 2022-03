In Nederland staat zeker 80 miljard euro aan Russisch vermogen geparkeerd. Zeker 45 miljard euro daarvan kan worden getraceerd naar organisaties en personen die op de Europese zwarte lijst staan, blijkt zondag uit onderzoek van het Het Financieele Dagblad (FD).

De tientallen miljarden staan in schril contract met het bedrag dat in Nederland volgens De Nederlandsche Bank onder de sancties bevroren is: 200 miljoen euro. Dat geld stond daadwerkelijk op bankrekeningen. Experts die het FD gesproken heeft, vermoeden dat het gros van het Russische vermogen in ons land in aandelen zit.

Onder de gesanctioneerde personen en instanties bevinden zich veertien zogeheten oligarchen en de banken Sogaz, VTB Bank, Bank Rossiya en Gazprombank.

Telecombedrijf VEON en supermarktfirma X5 Retail Group springen er qua bezit in Nederlandse vennootschappen boven uit. Aan het einde van 2020 hadden deze bedrijven een balanstotaal in ons land van respectievelijk 14,4 miljard en 15,3 miljard euro.

Sanctierechtadvocaat Yvo Amar zegt in gesprek met het FD dat niet alle Russische bedrijven fout zijn en dat de overheid het Russische vermogen "hier zelf heen heeft gelokt". "Dit is ons niet overkomen", aldus de advocaat.

Wel had hij meer verwacht van het Nederlandse handelen in reactie op de afgekondigde sancties tegen Rusland. Volgens Amar verloopt het bevriezen van 'fout' Russisch vermogen traag en chaotisch.