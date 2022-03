Saudi Aramco heeft in 2021 de winst zien oplopen naar 110 miljard dollar (99,4 miljard euro), een ruime verdubbeling van de 49 miljard dollar die het bedrijf een jaar eerder noteerde. De olieproductie kwam het afgelopen jaar uit op 9,2 miljoen vaten per dag, blijkt uit zondag gepubliceerd jaarcijfers.

Als gevolg van de goede cijfers keert Aramco 18,8 miljard dollar aan dividend uit over het vierde kwartaal van 2021. Daarmee zal het over het afgelopen jaar uitgekeerde bedrag 75 miljard dollar bereiken.

De oliereus maakte tevens bekend zijn investeringen op te schroeven van 31,9 miljard dollar in 2021 naar maximaal 50 miljard dollar in 2022. Op die manier wil Aramco de olieproductie de komende vijf jaar opvoeren naar dertien miljoen vaten per dag. De productie van gas moet tot aan 2023 meer dan verdubbelen.

Daarnaast wil Aramco een deel van zijn investeringen naar de productie van waterstof dirigeren. Het bedrijf zal in eerste instantie vooral inzetten op zogeheten blauwe waterstof. Dat betekent dat er bij de productie ervan weliswaar CO2 vrijkomt, maar dat dit afgevangen en opgeslagen wordt.