De Britse veerbootexploitant P&O Ferries moet het afgelopen donderdag aangekondigde massaontslag komen uitleggen bij de Britse regering. De minister van Transport en de staatssecretaris voor het Bedrijfsleven zijn ontstemd dat 800 mensen per direct zijn ontslagen en willen dat het bedrijf vertelt waarom het ontslag niet breder is aangekondigd bij de overheid. Het bedrijf zou ook een rechtszaak aan de broek kunnen krijgen vanwege het massaontslag.

Volgens transportminister Grant Shapps wist maar een handvol ambtenaren van het ontslag. Staatssecretaris Kwasi Kwarteng dreigt zelfs met juridische stappen als blijkt dat het bedrijf arbeidswetgeving niet na is gekomen. Doorgaans moeten werknemers op de hoogte gesteld worden van een massaontslag. In het geval van P&O Ferries werden sommige medewerkers per videoboodschap ontslagen. Kwarteng wil komende week een antwoord van P&O.

De twee bewindslieden zijn verder verbolgen over het feit dat P&O op deze manier met hun personeel om is gegaan, temeer omdat het bedrijf miljoenen ponden aan coronasteun heeft gekregen. Die coronasteun komt uiteindelijk van de Britse belastingbetaler, redeneren zij. P&O onderbouwde het massaontslag eerder met een dringende herziening van het bedrijfsmodel en dat ontslagen daarbij onvermijdelijk waren.

De boten van P&O liggen momenteel allemaal aan de kade. De Britse kustwacht gaat alle boten van de veerdienstexploitant inspecteren voordat ze weer gaan varen, om te kijken of aan de eisen wordt voldaan. De Britse overheid gaat ook alle contracten die het heeft met P&O Ferries en moederbedrijf DP World tegen het licht houden.

Problemen raken mogelijk ook handel met Europa

Door het ontslag dreigt de handelsstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland te worden ontwricht, omdat de druk op andere veerdiensten toeneemt. Ook op de treinverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa zal het drukker worden, met mogelijk ook hogere tarieven tot gevolg. Ook bij Britse exporteurs zijn zorgen over mogelijk stijgende kosten door de problemen bij P&O.

P&O is de grootste van drie veerbootexploitanten op de route tussen Dover en Calais. Samen met de Eurotunnel, de spoorwegmaatschappij die de Kanaaltunnel exploiteert, is deze korte route goed voor 90 procent van het vrachtverkeer tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. P&O is ook een belangrijke speler in het goederenvervoer over de Noordzee en de Ierse Zee. Zo vaart P&O doorgaans ook tussen Rotterdam en het Britse Hull.