Rabobank had een krediet van 115 miljoen euro klaarstaan om indien nodig de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden met de overheid te financieren. Dat meldt het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money zaterdag.

Mede dankzij de steun van de Rabobank kreeg Van Lienden volgens de onderzoekers een voet tussen de deur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens onderhandelingen zou hij herhaaldelijk hebben gezegd dat de bank klaarstond met steun, zodat er niet direct geld vanuit de overheid nodig zou zijn.

Het ministerie besloot uiteindelijk om de mondkapjesdeal zelf te financieren. Daardoor werd de hulp de Rabobank overbodig. Waarom dat besluit werd genomen, wil het ministerie volgens Follow the Money niet zeggen.

Het Openbaar Ministerie maakte eind februari bekend een strafrechtelijk onderzoek te openen naar de Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege de mondkapjesdeal "en drie daarbij betrokken natuurlijke personen". Op 28 februari werd Van Lienden opgepakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vanwege het onderzoek naar de omstreden deal. Ook zijn twee compagnons werden die dag opgepakt.

Van Lienden en zijn zakenpartners ontvingen ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.