Vanaf zaterdag is tanken in België een stuk goedkoper. De Belgische overheid heeft de accijnzen verlaagd om de brandstofkosten wat te drukken.

Door de maatregel daalt de prijs aan de pomp met 17,5 eurocent per liter diesel of benzine. De Nederlandse Belangenvereniging Tankstations (BETA) meldde eerder deze maand dat Nederlanders nog niet massaal in België gingen tanken, ondanks de snelle stijging van benzineprijzen. De branche vreesde dat dit wel zou gebeuren als België de brandstofprijzen zou verlagen.

Nederland verlaagt de accijnzen op benzine en diesel per 1 april met respectievelijk 17 en 11 cent. Benzinerijders besparen door de accijnsmaatregel gemiddeld 9,42 euro op een volle tank, dieselrijders 6,04 euro, rekende het ministerie van Financiën voor.