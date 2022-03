België houdt twee van de zeven kerncentrales die in 2025 zouden sluiten toch langer open. De regering laat ze nog tien jaar draaien nu onder meer de oorlog in Oekraïne het alternatief aardgas peperduur heeft gemaakt.

"De oorlog verandert op een zeer ingrijpende wijze de manier waarop we naar energie kijken", zegt premier Alexander De Croo. België moet af van zijn "pijnlijke afhankelijkheid" van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Dit mede om de torenhoge energierekening te drukken en "Rusland minder middelen te geven om die vreselijke oorlog te financieren".

België ruziet al lange tijd over de sluiting van de centrales in Doel en Tihange, niet ver van de Nederlandse grens. Dat zou eigenlijk in 2025 moeten gebeuren. De huidige regeringscoalitie besloot de al jaren geleden voorgenomen 'kernuitstap', kroonjuweel van het Vlaamse Groen en het Waalse Ecolo, door te zetten en tijdelijk extra gascentrales in te zetten.

Maar coalitiepartner na coalitiepartner en medestander na medestander bedacht zich. België zou nog niet zonder de CO2-vrije kernenergie kunnen als het de klimaatdoelen wil halen en minder afhankelijk wil worden van, ook nog steeds duurder, Russisch gas. Een paar maanden geleden dreigde de kwestie nog op een regeringscrisis uit te lopen.

1 miljard euro extra voor hernieuwbare energie

De regeringspartijen hebben nu afgesproken dat ze gaan proberen de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 tot 2035 te verlengen, laat de energieminister vrijdag weten.

Maar de groenen hebben in ruil bedongen dat België 1 miljard euro extra steekt in de overgang naar hernieuwbare energie. Vervangende gascentrales komen er toch, om zeker te stellen dat België nooit van elektriciteit verstoken raakt.

Helemaal zeker is het nog niet dat de centrales nu ook daadwerkelijk openblijven. De regering moet nog gaan onderhandelen met uitbater Engie, die stelt dat het daarvoor te laat is. Maar volgens deskundigen is dat een geldkwestie.

Het afscheid van kernenergie stuit in heel Europa op steeds breder verzet. Onder meer Nederland en Frankrijk willen juist nieuwe kerncentrales bouwen. Duitsland is een van de weinige resterende landen die lijkt vol te houden.