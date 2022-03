België houdt twee van de kerncentrales die in 2025 zouden sluiten toch langer open. De regering laat ze nog tien jaar draaien nu onder meer de oorlog in Oekraïne het alternatief aardgas peperduur heeft gemaakt.

België ruziet al lange tijd over de sluiting van de centrales in Doel en Tihange, niet ver van de Nederlandse grens. Dat zou eigenlijk in 2025 moeten gebeuren. De huidige regeringscoalitie besloot de al jaren geleden voorgenomen 'kernuitstap', kroonjuweel van het Vlaamse Groen en het Waalse Ecolo, door te zetten en tijdelijk extra gascentrales in te zetten.

Maar coalitiepartner na coalitiepartner en medestander na medestander bedacht zich. België zou nog niet zonder de CO2-vrije kernenergie kunnen als het de klimaatdoelen wil halen en minder afhankelijk wil worden van, ook nog steeds duurder, Russisch gas. Een paar maanden geleden dreigde de kwestie nog op een regeringscrisis uit te lopen.

"We leven in een nieuwe wereld" met "een oorlog op het Europese continent", zei energieminister Van der Straeten (Groen) eerder in de krant De Standaard. Ze wees erop dat de regering al van meet af aan ruimte had gelaten van de sluiting van de twee nieuwste reactoren af te zien als "er een onverwacht probleem opduikt".

De regeringspartijen hebben nu afgesproken dat ze gaan proberen de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 tot 2035 te verlengen, laat de energieminister vrijdag weten.

Het afscheid van kernenergie stuit in heel Europa op steeds breder verzet. Onder meer Nederland en Frankrijk willen juist nieuwe kerncentrales bouwen.