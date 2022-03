Of het nou aan de pomp, in de winkel of bij het zien van de energierekening is, de afgelopen tijd is het leven in Europa overal duurder geworden, bleek donderdag uit cijfers van Eurostat. De inflatie ligt in Nederland boven het Europees gemiddelde en veel hoger dan boven landen als Duitsland. Hoe kan dat?

Dat het leven de afgelopen tijd duurder is geworden in Nederland, bleek donderdag maar weer. De inflatie in ons land kwam in februari uit op 7,3 procent, 1,4 procentpunt boven het gemiddelde in de eurozone en ongeveer 2 procentpunt hoger dan landen als Duitsland en Denemarken.

"De energieprijzen zijn hier sneller hard opgelopen dan bijvoorbeeld in landen als Duitsland", verklaart Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van Mulligen wijst naar twee mogelijke redenen voor de in Nederland zo snel gestegen energieprijzen. Allereerst zou het te maken kunnen hebben met de verschillende werking van energiemarkten, waardoor duurdere energie sneller doorgerekend wordt dan in andere landen.

Een andere verklaring zou een (zoals de hoofdeconoom het noemt) 'meeteffect' kunnen zijn. Energiebedrijven vertalen de hogere energieprijzen sneller naar hogere tarieven. Die tarieven worden niet direct doorgerekend naar klanten, maar worden wel gebruikt om de inflatie te berekenen. Oftewel: het snelle doorrekenen van energiebedrijven zorgt voor een hoog inflatiecijfer.

Inflatiecijfers in eurozone (februari)

Nederland had 'voorsprong' op andere landen

Het is hierdoor niet zozeer dat Nederland heeft te maken met uitzonderlijk hoge energieprijzen, maar meer dat ze hier eerder waren. "Nederland nam een voorsprong op de andere landen", legt Van Mulligen uit.

Waar de inflatie in Nederland op jaarbasis nog relatief hoog ligt, nam die ten opzichte van januari juist ietsje af. "Tegelijkertijd zie je de inflatie in andere landen juist rap toenemen", aldus Van Mulligen. Oftewel: de voorsprong lijken we langzaam weer kwijt te raken.