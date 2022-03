Werkgevers en werknemers moeten onderling bepalen hoe zij omgaan met thuiswerken nu het advies niet meer geldt. "Beide partijen kunnen via maatwerk tot een gezonde balans komen. Wetgeving hierover maakt het alleen maar complexer", zegt voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemingsvereniging ONL in gesprek met NU.nl.

"De acceptatie om een aantal dagen thuis te werken is bij werkgevers en werknemers inmiddels veel groter dan twee jaar geleden. We hebben het werk opnieuw moeten inrichten en merken dat dit ook heel efficiënt kan. Maar we moeten dit niet wettelijk vastleggen, aangezien niet elk beroep geschikt is OM vanuit huis te werken. Maar ik ben vrij optimistisch dat dat niet gebeurt. Ik merk in mijn eigen achterban dat veel werkgevers hier flexibel mee omgaan", aldus Biesheuvel.

Volgens de ONL-voorzitter staan bedrijven sowieso voor een uitdagende fase als het gaat om de arbeidsmarkt. De werkgeversvoorman pleit dan ook voor meer teamwork tussen werkgever en werknemer in plaats van de nadruk op hierarchie te leggen. "We hebben bovendien geleerd om veel efficiënter met tijd om te gaan. Verder moeten we meer investeren in ontwikkeling en digitalisering."

Het grootste probleem op dit moment is het tekort aan personeel. Verschillende sectoren, zoals de horeca, zorg, bouw en ICT schreeuwen om vakmensen. In totaal stonden er eind december 387.000 vacatures open, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "Maar er staan nog enorm veel mensen langs de kant. We moeten als werkgevers veel harder ons best doen om deze mensen aan het werk te krijgen."

Biesheuvel legt daarbij deels de hand in eigen boezem. "Werkgevers moeten de lat lager leggen als ze mensen willen aannemen en meer risico's durven nemen. Maar werken moet ook lonen, dus een hoger salaris en zorg dat mensen niet in een uitkering blijven hangen."

'Wet- en regelgeving is een doorn in het oog'

De wet- en regelgeving is veel ondernemers alleen een doorn in het oog, meent Biesheuvel. "Vooral de kleinere bedrijven worstelen daarmee, die hebben geen HR-afdeling die zich daar mee bezighoudt. We moeten echt een keer van die complexe regelgeving af. Ik roep het kabinet ook op om ondernemers fiscaal tegemoet te komen, in plaats van alle risico's bij ondernemers te leggen."

De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij het midden- en kleinbedrijf. Biesheuvel spreekt van een tweedeling. "De steun is goed geweest om banen te behouden. Maar de grootste problemen zitten bij mkb-bedrijven uit sectoren als de horeca en de evenementenbranche. Sommige ondernemers zijn al technisch failliet. Er moet daarom zo snel mogelijk een herstelplan komen."