De Fokker-fabrieken in Helmond en Hoogerheide gaan dicht. Moederbedrijf GKN Aerospace wil de activiteiten van de twee fabrieken onderbrengen op de huidige locatie in Papendrecht. Daarbij gaan in de basis geen banen verloren, maar de vraag is of het huidige personeel van de te sluiten locaties wel op zo'n verhuizing zit te wachten. Personeel is vrijdag over de plannen ingelicht.

De sluiting van de fabriek in Helmond, waar Fokker onder andere landingsgestellen maakt, zou dit jaar al moeten plaatsvinden. Bij die locatie werken zo'n 350 gespecialiseerde vakkrachten, waarvan zo'n honderd op uitzendbasis. Bij Elmo in Hoogerheide worden kabelbomen voor vliegtuigen gemaakt. Bij dit onderdeel werken achthonderd mensen, waarvan zo'n driehonderd op uitzendbasis. De fabriek in Noord-Brabant moet uiteindelijk in 2023 op slot gaan.

Werknemers van de twee locaties zal worden gevraagd mee over te gaan naar Papendrecht. Die locatie zal dan werk bieden aan 1800 werknemers. Met de verhuizing wil GKN kosten besparen.

Vakbonden FNV en CNV menen dat GKN evenwel tekortschiet als het gaat om het naleven van het sociaal plan. Dan gaat het vooral om de tegemoetkoming van werknemers die zeggen niet mee over te willen naar Papendrecht vanwege de grote afstand. Van Helmond naar Papendrecht is meer dan 100 kilometer. Hoogerheide ligt dik 60 kilometer van Papendrecht vandaan.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt speelt mogelijk in het voordeel van de werknemers. GKN wil volgens de bonden de kennis en kunde van het personeel niet verliezen. Dat biedt mogelijk een opening bij de onderhandelingen met het bedrijf over regelingen zoals een tegemoetkoming in tijd en geld, aldus de bonden. Binnenkort wordt hierover gesproken.

FNV en CNV zullen medewerkers op de locaties volgende week bijpraten. Ze adviseren het personeel nog niet met regelingen akkoord te gaan, omdat ze daarmee mogelijk het recht op verdere compensatie kunnen verliezen.