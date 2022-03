Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in gastgezinnen krijgen 135 euro per week. De regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden en daarna wordt verder gekeken, maakte minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) na de ministerraad bekend.

De 135 euro is bestemd voor het eerste gezinslid en daarna wordt het bedrag afgebouwd. Volgens Schouten kan het geld gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Vluchtelingen en gastgezinnen moeten daar zelf afspraken over maken. Oekraïners die in de gemeentelijke opvang verblijven, krijgen 60 euro leefgeld.

Volgens de minister is nog onduidelijk hoeveel de regeling gaat kosten. Wanneer Oekraïners het leefgeld krijgen, is nog niet duidelijk, maar zo snel mogelijk. "Gemeenten moeten nog een aantal stappen zetten", zei Schouten. Het kabinet zal het geld zo snel mogelijk overmaken naar de gemeenten die het leefgeld dus eerst even moeten voorschieten.

Oekraïners kunnen vanaf vrijdag in Nederland werken

Verder kunnen Oekraïners die willen (en kunnen) werken, vanaf vrijdag in Nederland aan het werk. Dit is mogelijk, omdat het kabinet een spoedregeling heeft ingediend bij de Raad van State. Werkgevers moeten hiervoor wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Per april is dat niet meer nodig, want dan is een Oekraïens paspoort voldoende.

Volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn er honderden vluchtelingen die nu al aan het werk zouden willen. "Ik heb ook mensen gesproken die trillend op een stoel zaten en van wie we denken: geef ze heel even de rust om bij te komen." Uiteindelijk schat ze in dat duizenden mensen nu al aan het werk zouden willen. Het kabinet wil volgens Van Gennip "vooral kijken wat mensen meebrengen".

Er zijn mensen met een universitaire opleiding bij, zoals onderwijzeressen en zorgmedewerkers, al benadrukt de minister dat er ook veel moeders van jonge kinderen bij zijn en mensen die ouder zijn dan zestig jaar. Die zullen misschien niet direct aan de slag willen of kunnen.