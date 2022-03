KLM verhoogt vanaf vrijdag zijn ticketprijzen door de sterk stijgende olieprijs. De prijsverhoging geldt voor langeafstandsvluchten. In economy komt er voor een retourvlucht gemiddeld 30 euro bij, reizigers in businessclass betalen 100 euro meer. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij vrijdag aan NU.nl

Niet alleen aan de pomp hebben we last van de stijgende olieprijzen, ook als we naar het buitenland willen vliegen zal ons dat een extra duit kosten. KLM verhoogt vanaf vrijdag zijn ticketprijzen en ook Transavia geeft aan na te denken over een prijsverhoging.

De prijsverhoging bij KLM geldt voor langeafstandsvluchten zoals Amsterdam-New York. Reizigers in economy betalen 30 euro meer voor een lange retourvlucht, in businessclass kost een ticket 100 euro meer. Bij zusterbedrijf Air France gelden dezelfde tarieven.

Transavia geeft geen precieze cijfers. "Maar als de brandstofprijzen blijven stijgen, zal dat er onvermijdelijk toe leiden dat ook de ticketprijzen omhoog gaan", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Het bedrijf benadrukt echter dat "reizen toegankelijk moet blijven".

De Amerikaanse maatschappij Delta Airlines zei donderdagavond al dat de ticketprijzen met 10 procent zullen stijgen door de dure olie.

Verbetering: Vrijdag meldde KLM dat langeafstandsvluchten 40 euro extra zouden kosten. Het bedrijf kwam daar zaterdag op terug en stelt nu dat het om 30 euro extra gaat. De informatie is aangepast in het artikel.