De Nederlandse maritieme sector, de Rotterdamse haven en de winkelstraten hebben veel last van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Dat leidt tot steeds grotere zorgen bij ondernemers.

"Rusland is een belangrijke afzetmarkt voor onze maritieme industrie, die extra hard geraakt wordt door de oorlog en de sanctiemaatregelen", laat branchevereniging Netherlands Maritime Technology aan NU.nl weten. "Ook de inflatie en de hogere energie- en grondstofprijzen spelen een belangrijke rol."

"Verder zijn er bedrijven die aanwezig zijn in Oekraïne en Rusland of handel drijven met Oekraïne en Rusland, bijvoorbeeld Russen met orders bij Nederlandse scheepswerven, of toeleveranciers die spullen naar Rusland sturen. Dat zal de komende tijd lastig gaan", aldus de branchevereniging.

"De sancties zijn logisch en terecht, maar we maken ons uiteraard ook zorgen over de impact die ze hebben op onze bedrijfstak, op zowel de korte als de lange termijn. Onze bedrijfstak komt wel onder druk te staan als gevolg van dit conflict. Of het effect heeft op orders van jachtenbouwers, en of daar Russische klanten bij zitten, weten wij niet. Dat heeft te maken met de contracten die zijn opgesteld. De klant bepaalt welke informatie naar buiten wordt gebracht", zegt een woordvoerder.

'Voor corona veel meer Russische toeristen'

Russische toeristen wisten ons land de afgelopen jaren te vinden, maar sinds de coronacrisis en de oorlog is de klad erin gekomen. Uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat in het afgelopen jaar 28.000 Russen naar ons land zijn gekomen. Dat is een forse afname ten opzichte van de periode voor corona. In 2019 kwamen er nog 235.000 Russische toeristen.

En dat merken ondernemers in de Amsterdamse binnenstad, waar vooral de rijke Russen hun geld komen stukslaan in bijvoorbeeld de Bijenkorf en de winkels van de luxemerken in de P.C. Hooftstraat. Volgens marketingdirecteur Ronald Koster van Royal Coster Diamonds waren er voor de coronacrisis veel meer Russische toeristen in onze hoofdstad. "Maar dat is tijdens de pandemie een stuk minder geworden. En nu er een oorlog is uitgebroken, verwachten we niet dat ze op korte termijn terugkomen."

Bij Royal Coster Diamonds was er zelfs een speciale afdeling om Russische klanten te helpen. "Het gaat om werknemers die de Russische taal spreken. De Russische toeristen waren een belangrijke doelgroep. Zij waren goed voor ongeveer 5 procent van onze omzet."

'Russen kopen ook vastgoed in Amsterdam'

Rijke Russen zijn verder ook actief op de Nederlandse huizenmarkt. In Amsterdam zijn het vooral de grachtenpanden die gewild zijn. Makelaarsvereniging Amsterdam kan echter niet precies zeggen hoeveel Russen de afgelopen jaren een huis hebben gekocht in de hoofdstad. "Russen kopen ook vastgoed in Amsterdam, maar dat is wereldwijd het geval", aldus een woordvoerder.

In de haven van Rotterdam merken ze vooral bij het containervervoer de impact van de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het Havenbedrijf leidt de onzekerheid over de sancties er mede toe dat terminals en rederijen helemaal geen containers met Rusland als bestemming meer accepteren of behandelen.

Ongeveer 8 procent van de containertransport via Rotterdam is gelinkt aan Rusland. Voor een groot aantal goederen geldt een exportverbod, waaronder goederen die voor zowel burgerdoeleinden als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, de zogeheten dual-use-goederen. Omdat niet altijd even duidelijk is wat nu wel en wat nu niet onder de sancties valt, kiezen veel bedrijven er op voorhand voor deze lading niet te verwerken.