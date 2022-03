De beleidsrente in Rusland blijft op 20 procent staan, meldt de Russische centrale bank vrijdag. De rente staat sinds eind februari op dat niveau, toen ze in één klap van 9,5 procent naar 20 procent ging. Met die hoge rente hoopt Rusland de stijgende inflatie onder controle te houden.

De inflatie stijgt overal ter wereld sinds het einde van de coronacrisis en vooral sinds de energieprijzen naar ongekende hoogtes gaan. Maar de Russische inflatie lijdt vooral fors onder de westerse sancties, waardoor een hoop producten en grondstoffen het land niet meer bereiken en buitenlands geld niet beschikbaar is.

In februari bedroeg de Russische inflatie 9,2 procent en de verwachting is dat die in maart rond de 10 procent zal schommelen. Dat betekent dat het leven in Rusland 10 procent duurder is in maart dan in dezelfde maand vorig jaar. Voor het hele jaar rekenen experts op een inflatie van 20 procent.

Het doel van de centrale bank is om die inflatie naar 4 procent te krijgen op jaarbasis. En volgens de economische theorie helpt een hoge rente daarbij. Want hoe hoger de rente is, hoe meer mensen hun geld op hun spaarrekening laten staan en hoe minder ze het dus uitgeven. Daardoor daalt de inflatie.

De vraag is alleen of die theorie in dit geval ook opgaat. De prijsstijgingen in de Russische economie zijn er op dit moment namelijk vooral door tekorten aan producten en grondstoffen - niet omdat mensen veel spenderen. Een hoge rente zorgt er dus niet voor dat die producten plots wel naar Rusland komen.

Een vergelijkbaar probleem speelt in Europa. Vanwege containertekorten als gevolg van de coronacrisis raken heel wat grondstoffen moeilijker in Europese landen en dat drijft de prijzen op.

Experts klagen al een tijd dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente moet verhogen, maar ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski zei eerder tegen NU.nl dat dat niet zoveel zin heeft. De Amerikaanse centrale bank besliste eerder deze week wel om de rente met een kwart procentpunt te verhogen.