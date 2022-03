Pfizer en Moderna zijn aangeklaagd door het Amerikaanse biotechbedrijf Alnylam Pharmaceuticals. De twee farmaceuten zouden met hun coronavaccins inbreuk maken op een patent van dat bedrijf. Het zou gaan om een techniek die het kwetsbare werkzame deel van het vaccin in staat stelt zijn werk te doen in het lichaam. Alnylam eist een schadevergoeding, maar het is nog niet bekend hoe hoog die moet zijn.

Pfizer en Moderna hebben miljarden verdiend met hun coronavaccins die overal ter wereld - ook in Nederland - worden gebruikt. Moderna noemt de aanklacht in een verklaring "overduidelijk opportunistisch" en zegt dat het bedrijf geen techniek van Alnylam gebruikt.

Alnylam is een beursgenoteerd bedrijf dat bijna 20 miljard dollar (18 miljard euro) waard is. De onderneming zegt niet te eisen dat de productie, de distributie of de verkoop van de coronavaccins wordt gestopt, maar wil wel een vergoeding voor het vermeende gebruik van zijn techniek.

Juridische gevechten tussen farmaceuten over intellectueel eigendom komen vaker voor. Ook voor Moderna is het niet de eerste keer. Vorige maand besloot Arbutus Biopharma om een zaak te starten tegen de vaccinontwikkelaar vanwege een vermeende inbreuk op het patentrecht.