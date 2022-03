Zorgbonden hebben met werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat betekent dat de 190.000 werknemers in de gehandicaptenzorg een structurele loonsverhoging krijgen die kan oplopen tot ruim 8 procent. Daarnaast is het minimumuurloon vastgesteld op 13 euro, melden de bonden FNV en NU’91.

Na maanden onderhandelen werd in de nacht van donderdag op vrijdag een akkoord bereikt. De partijen konden het vorige maand niet eens worden over de stijging van de lonen. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021, toen de oude cao verliep, en loopt tot en met 31 januari 2024.

"We hebben nu echt het maximaal haalbare eruit gehaald op het gebied van loon", reageert Karim Skalli van FNV Zorg & Welzijn. "Willen we in de toekomst de garantie houden dat het loon verhoogd wordt, dan is het ook essentieel om snel samen met werkgevers richting Den Haag op te trekken. We gaan nu met onze leden in beraad over het bereikte resultaat."

"Wij zijn blij dat er nu ook voor de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg goede afspraken zijn gemaakt over het structureel verhogen van het salaris", zegt voorzitter Stella Salden van NU’91.