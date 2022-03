Rusland heeft donderdag zijn eerste schuldeisers betaald, melden bronnen aan persbureau Reuters. Het land moest woensdag 117 miljoen dollar (105 miljoen euro) aan obligatieschulden aflossen. Of het volledige pakket betaald is, is niet duidelijk, al beweert de Russische regering van wel.

De afgelopen dagen was het onduidelijk of Rusland die schulden wel kon afbetalen, vooral omdat deze in dollars betaald moesten worden. Omdat de meeste Russische banken zijn afgesloten van het internationale betaalsysteem SWIFT en andere landen geen geld meer sturen naar Rusland, heeft het land minder toegang tot vreemde valuta.

Toch hebben enkele schuldeisers hun geld ontvangen in dollars. Anderen wachten nog op hun geld, maar geloven dat het eraan komt, omdat ze de afgelopen dagen ook geld van Russische bedrijven hebben ontvangen.

Rusland had eerder op donderdag al gezegd dat het al zijn aflossingen had overgemaakt aan de Londense Citibank. Die bank wilde donderdag niet reageren.

In totaal moet Rusland nog 150 miljard dollar aan schulden aflossen. Daarbij gaat het om zowel de regering als overheidsbedrijven als Gazprom, Lukoil en Sberbank. Als een aantal betalingen niet kunnen doorgaan of in roebels gedaan worden, wordt het land bestempeld als wanbetaler en wordt lenen voor Rusland nog moeilijker dan het nu al is.