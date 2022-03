Het is druk in de trouwbranche, meldt Stichting Trouwbranche Nederland (STNL). Veel bruidsparen willen nu toch echt trouwen, nadat zij hun bruiloft de afgelopen twee jaar hebben moeten uitstellen door de coronamaatregelen. Daarnaast komen er ook veel nieuwe bruiloften bij, waardoor ondernemers in de trouwbranche het steeds drukker krijgen.

Het vinden van een goede trouwlocatie is al maanden moeilijk, veel locaties zijn al volgeboekt. "Normaal gesproken start het trouwseizoen in april en eindigt het begin oktober. Maar aangezien het moeilijk is om een goede locatie te vinden, zien we dat ook de wintermaanden drukker worden", zegt Romy Jakobs Helderman van STNL.

"Daarnaast wordt het ook steeds populairder om doordeweeks een uitgebreide bruiloft te plannen, waar men vroeger vooral in het weekend wilde trouwen", voegt ze toe.

Ook beginnen steeds meer bruidsparen kort van tevoren met het plannen van hun bruiloft. "Men weet niet hoe de toekomst eruitziet. Vaak hebben ze hun bruiloft al een keer uit moeten stellen, dat willen ze niet nog een keer meemaken", aldus Jakobs Helderman.

De drukte loopt daardoor sinds het afschaffen van de coronamaatregelen snel op. "Sommige stellen willen nu nog een bruiloft plannen voor mei dit jaar."

Dat betekent niet dat het volgend jaar rustiger wordt. "Aangezien de trouwlocaties snel vollopen, besluiten veel stellen hun datum in 2023 ook al vast te leggen. Zo wordt niet alleen 2022, maar ook 2023 een druk trouwjaar."